Марокко вышло в финал молодежного чемпионата мира

Сборная Марокко вышла в финал молодежного чемпионата мира среди игроков до 20 лет, проходящего в Чили.

В полуфинальном матче африканская команда оказалась сильнее сборной Франции. Основное время матча завершилась со счетом 1:1, в серии пенальти марокканцы оказались точнее — 5:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

