На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду сделал заявление после очередного рекорда

Роналду высказался о рекорде по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира
true
true
true
close
Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X заявил о гордости после установления нового мирового рекорда по количеству забитых мячей в отборочных турнирах чемпионатов мира.

«Не секрет, что представлять национальную команду значит для меня очень много, и поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии. Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» — написал Роналду

В матче против Венгрии Роналду забил свои 40-й и 41-й голы в квалификациях ЧМ, превзойдя предыдущее достижение Карлоса Руиса из Гватемалы — 39 голов.

Прежде Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных (130 голов), чемпионатов Европы (14 голов) и Лиги чемпионов (145 голов), а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Матч Португалии и Венгрии завершился вничью — 2:2

Ранее Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в международных матчах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами