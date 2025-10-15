Роналду сделал заявление после очередного рекорда

Роналду высказался о рекорде по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X заявил о гордости после установления нового мирового рекорда по количеству забитых мячей в отборочных турнирах чемпионатов мира.

«Не секрет, что представлять национальную команду значит для меня очень много, и поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии. Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» — написал Роналду

В матче против Венгрии Роналду забил свои 40-й и 41-й голы в квалификациях ЧМ, превзойдя предыдущее достижение Карлоса Руиса из Гватемалы — 39 голов.

Прежде Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных (130 голов), чемпионатов Европы (14 голов) и Лиги чемпионов (145 голов), а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Матч Португалии и Венгрии завершился вничью — 2:2

Ранее Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в международных матчах.