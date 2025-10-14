На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный тренер сборной России о матче с Боливией: первый тайм понравился, второй не так

Карпин о сборной России в матче с Боливией: где-то недобегали, где-то опаздывали
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Боливией в товарищеском матче, заявив, что ожидания от игры соперника полностью оправдались. Его слова передает kp.ru.

«Первый тайм понравился, второй не так, как первый. Может, это связано с заменами и со счетом», — отметил Карпин. Он подчеркнул, что шесть замен в матче были запланированы для поддержания игрового ритма и не связаны с плохой игрой отдельных футболистов. Карпин также затронул кадровые вопросы сборной, опровергнув существование тенденции отказа от вызовов: «Все хотят, все рвутся»

Отвечая на вопрос о пяти игроках ЦСКА в стартовом составе, тренер отказался от сравнений, отметив, что проблематично сейчас говорить, насколько это отразилось на командных сочетаниях. Карпин также высоко оценил стиль южноамериканских команд, отметив их умение работать с мячом.

Матч в Москве стал для сборной Боливии вторым товарищеским матчем в октябре после игры с Панамой. Российская команда одержала вторую победу подряд, ранее обыграв Иран со счетом 2:1.

Ранее тренер сборной Боливии заявил, что у россиян были бы шансы отобраться на ЧМ‑2026.

Футбол. Чемпионат России
