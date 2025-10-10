Индонезия отказала израильским гимнастам в визах для участия в ЧМ

Власти Индонезии официально отказали в выдаче виз израильским спортсменам, которые планировали принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике. О решении сообщил министр по вопросам законодательства и иммиграции Индонезии Юсрил Ихза через свои социальные сети.

Турнир должен пройти в Джакарте с 19 по 25 октября 2025 года. Юсрил Ихза отметил, что такой шаг связан с текущим военным противостоянием между Израилем и Палестиной.

«Правительство не будет выдавать визы израильским спортсменам, которые собирались посетить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Это решение было принято в связи с поддержкой Индонезии независимости Палестины», — сообщил Юсрил Ихза Махендра.

Параллельно Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Это будет первый международный старт для гимнастов из России после отстранения в 2022 году.

Ранее российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство.