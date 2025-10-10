УЕФА не допустил сборную России на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил юношескую сборную России до участия в отборе на чемпионат Европы-2026/27, передает RT.

Сборная России, за которую могли бы выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2007 года, не будет участвовать в чемпионате Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее представители Российского футбольного союза (РФС) сохранили позиции в комитетах ФИФА.