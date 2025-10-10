Легенда сборной России ответил на вопрос, является ли состав ЦСКА чемпионским

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил вероятность того, что московский ЦСКА станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне, отметив большой потенциал команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У армейцев сбалансированный состав. Стоит выделить хорошую полузащиту, наверное, одна из лучших в чемпионате России вообще, оборона. Потенциал у ЦСКА очень большой, надеюсь. игроки команды будут развиваться», — сказал Колыванов.

В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак». ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Кирилл Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового.

Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа. В компенсированное время Моисей Гаич спас ворота, выбив мяч с линии ворот после удара Манфреда Угальде.

