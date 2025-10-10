Легендарный футболист «Барселоны» назвал себя богом

Советник владельцев итальянского «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном чемпионстве клуба, назвав себя богом, передает La Gazzetta dello Sport.

«Верю ли я в чемпионство «Милана»? Да, мы все должны в это верить. Но это процесс, командная работа. Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве тренера.