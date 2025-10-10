Хоккеист «Вашингтона» рассказал о своей реакции, когда фанаты скандировали имя Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон признался, что у него были мурашки, когда фанаты скандировали имя Александра Овечкина во время первого матча сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает RMNB.

«Это было круто. Я попытался проникнуться моментом, когда фанаты начали скандировать имя Ови. У меня мурашки пошли по коже. Ты стоишь на льду и понимаешь, что ты запомнишь эту минуту на всю жизнь», — сказал Уилсон.

В ночь на 9 октября столичная команда уступила «Бостон Брюинз». Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в ночь на 12 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкина назвали заржавевшим.