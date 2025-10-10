Мостовой: сборная России более трех лет играет с непонятными командами

Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Ирана, отметив, что россияне более трех лет играют с непонятными командами, передает News.ru.

«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды», — сказал Мостовой.

Игра с Ираном состоится на стадионе «Волгоград Арена» 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

