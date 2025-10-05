Тренер «Зенита» восторженно отозвался об игроке «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил восхищение игрой защитника «Оренбурга» Фахда Муфи в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Legalbet.

Тренерский штаб «Зенита» был сильно впечатлен действиями французского футболиста, несмотря на победу сине-бело-голубых со счетом 5:2. Помощник Семака, Вильям де Оливейра, назвал Муфи лучшим игроком в составе «Оренбурга», и главный тренер петербуржцев полностью согласился с этой оценкой.

29-летний защитник присоединился к оренбургскому клубу в августе текущего года и уже провел за него шесть матчей, хотя пока не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в один миллион евро.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

