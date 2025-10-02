На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

C компании Авербуха хотят взыскать 17 млн рублей

На строительную компанию Авербуха подали в суд на 17 млн рублей
true
true
true
close
Продюсерская компания «Илья Авербух»

На строительную фирму российского хореографа и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха ООО «ММГ Скейтинг» подан судебный иск, сообщают «Страсти».

По информации источника, ООО «МС Билдингс» с компании фигуриста требует взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы и еще 3 млн рублей неустойки. Первое заседание состоится 25 ноября 2025 года.

Авербух — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, продюсер шоу «Ледниковый период».

В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант».

8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после завершения срока дисквалификации.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами