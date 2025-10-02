C компании Авербуха хотят взыскать 17 млн рублей

На строительную компанию Авербуха подали в суд на 17 млн рублей

На строительную фирму российского хореографа и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха ООО «ММГ Скейтинг» подан судебный иск, сообщают «Страсти».

По информации источника, ООО «МС Билдингс» с компании фигуриста требует взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы и еще 3 млн рублей неустойки. Первое заседание состоится 25 ноября 2025 года.

Авербух — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира, продюсер шоу «Ледниковый период».

В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант».

8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

