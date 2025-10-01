«ПСЖ» вырвал победу у «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» обыграл каталонскую «Барселону» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 19-й минуте матча счет открыл футболист «Барселоны» Ферран Торрес. Под занавес первого тайма счет сравнял Сенни Маюлу. В конце игры Гонсалу Рамуш вывел «ПСЖ» вперед и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«ПСЖ» после двух туров общего этапа набрал шесть очков, «Барселона» набрала три балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

