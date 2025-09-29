В МОК отреагировали на возвращение российских паралимпийцев

В МОК заявили о безразличии к возвращению российских паралимпийцев

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что приняла к сведению решение о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает Le Parisen.

По словам представителя МОК, решение Международного паралимпийского комитета (IPC) никак не может повлиять на их работу.

«МОК в отношении России придерживается своего подхода к Олимпиаде в Милане-2026, принятого 19 сентября Исполнительным комитетом, который идентичен тому, что был на Играх 2024 года в Париже», — заявили в МОК.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

Ранее стало известно, когда МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России.