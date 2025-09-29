На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МОК отреагировали на возвращение российских паралимпийцев

В МОК заявили о безразличии к возвращению российских паралимпийцев
true
true
true
close
МОК

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что приняла к сведению решение о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает Le Parisen.

По словам представителя МОК, решение Международного паралимпийского комитета (IPC) никак не может повлиять на их работу.

«МОК в отношении России придерживается своего подхода к Олимпиаде в Милане-2026, принятого 19 сентября Исполнительным комитетом, который идентичен тому, что был на Играх 2024 года в Париже», — заявили в МОК.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

Ранее стало известно, когда МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами