Компьютерные игры EA FC и Counter-Strike станут частью школьной программы

EA FC и Counter-Strike станут частью школьной программы фиджитал-спорта
Компьютерный симулятор футбола EA FC, шутер Counter-Strike и стратегия в реальном времени Dota 2 станут новыми дисциплинами школьной программы в рамках уроков физической культуры. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, компьютерные игры станут частью программы фиджитал-спорта — новой спортивной дисциплине, где смешивается классический спорт с киберспортом. Внедрить его в школьную программу по физкультуре планируют в 2026-2027 учебном году.

«Учебный модуль займет от 8 до 36 часов, и если результаты порадуют — фиджитал-спорт внедрят еще и в нормативы ГТО», — говорится в тексте сообщения.

Первыми массовыми соревнованиями данной дисициплины стали «Игры будущего», которые прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года и стали первыми международными мультиспортивными соревнованиями в концепции фиджитал-спорта — атлеты соревновались между собой в физическом и цифровом формате.

Так, футболисты играли сначала на поле, а затем — в футбольном симуляторе EA FC 24. Общий призовой фонд «Игр будущего» составил $10 млн. В турнире приняли участие более 260 команд и более двух тысяч участников.

