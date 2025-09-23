«Пока страшно»: Загитова написала три песни

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала о желании выпустить свой музыкальный альбом.

В 2023 году Загитова исполнила песню вместе с певицей Зиверт на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Я как-то была в очень сильной загруженности, некой депрессии. Мне просто позвали на [звукозаписывающую] студию. И я поняла, что мне там так хорошо, спокойно, весело. Я разгружаюсь. Решила попробовать. У меня есть три песни. Я искала свой стиль, кажется, нашла. Но пока очень страшно входить в эту сферу», — поделилась фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

Ранее Загитова приехала на стройку Центра фигурного катания в Казани.