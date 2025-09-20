Роналду забил 944-й и 945-й мячи в карьере

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил 944-й и 945-й мячи в профессиональной карьере.

40-летний форвард оформил дубль в матче национального чемпионата против «Аль-Рияда», игра завершилась со счетом 5:1.

Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 104 гола — за «Аль-Наср», еще 141 мяч форвард забил за национальную сборную Португалии. Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский «Спортинг».

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с «Аль-Насром» завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» переиграл«Челси» в матче 5-го тура АПЛ.