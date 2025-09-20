ISU принес извинения за использование украинской песни в видео с российским фигуристом

ISU принес извинения за использование украинской песни в видео с Гуменником

Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за использование украиноязычной песни в видео с фигуристом Петром Гуменником. Слова пресс-службы ISU передает ТАСС.

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению Гуменника. Мы сожалеем о любых возможных оскорблениях», — заявили в ISU.

Также в ISU рассказали, что пересматривают внутренние процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Ранее ISU удалил из соцсетей видео проката Гуменника под песню на украинском языке.