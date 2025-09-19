Овечкин не исключил продолжения карьеры в НХЛ

Хоккеист Овечкин может продолжить карьеру в НХЛ после 2026 года

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей контракт с клубом истекает в 2026 году, может продолжить выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает журналист Том Гулити.

По его словам, 40-летний форвард еще не принял решения касательного своего будущего, что не исключает вероятности остаться в «Кэпс» и подписать новый контракт.

«Алекс Овечкин заявил, что пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с генеральным менеджером и владельцем клуба, и что времени для этого предостаточно», — заявил Гулити.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что травма Александра Овечкина несерьезная.