Мостовой о тренере РПЛ: у него со всеми конфликты, он зазвездился

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев зазвездился, передает Sport24.

«У Талалаева конфликты уже со всеми. Он немножко зазвездился. Можно вспомнить, что про него другие говорят. Я-то еще культурно выражаюсь», — сказал Мостовой.

«Балтика» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.