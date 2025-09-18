Известный рэпер сравнил вторую ракетку мира с Гитлером

Скандальный итальянский рэпер Fedez поделился в своих соцсетях отрывком из нового трека, в котором он сравнивает итальянского теннисиста Янника Синнера с Адольфом Гитлером.

«У итальянца появился новый кумир, его зовут Янник Синнер. Чистокровный итальянец с акцентом Адольфа Гитлера», — гласит текст трека.

16 августа в интервью La Zanzara рэпер попытался объяснить строчку из песни.

«Это не нападение на Синнера. Я его не знаю, и, кроме того, не хочу знать. Дело не в этом», — сказал Fedez.

В финале US Open 2025 года Синнер уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025, Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 21 турнира ATP (из них 20 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.

