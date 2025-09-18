На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный рэпер сравнил вторую ракетку мира с Гитлером

Рэпер Fedez сравнил теннисиста Синнера с Гитлером
true
true
true
close
Andrew Couldridge/Reuters

Скандальный итальянский рэпер Fedez поделился в своих соцсетях отрывком из нового трека, в котором он сравнивает итальянского теннисиста Янника Синнера с Адольфом Гитлером.

«У итальянца появился новый кумир, его зовут Янник Синнер. Чистокровный итальянец с акцентом Адольфа Гитлера», — гласит текст трека.

16 августа в интервью La Zanzara рэпер попытался объяснить строчку из песни.

«Это не нападение на Синнера. Я его не знаю, и, кроме того, не хочу знать. Дело не в этом», — сказал Fedez.

В финале US Open 2025 года Синнер уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025, Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 21 турнира ATP (из них 20 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.

Ранее Алькарас заставил свою семью ревновать к Синнеру.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами