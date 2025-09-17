Тутебридзе прилетела в Пекин на отборочный турнир ОИ-2026

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Этери Тутберидзе прилетела в Пекин на олимпийский квалификационный турнир. Об этом сообщает РИА Новости.

Она прибыла в Пекин утром 17 сентября. При этом неизвестно, чьим именно тренером числится Тутберидзе в официальных документах. Правила проведения соревнований Международного союза конькобежцев (ISU) не запрещают аккредитованному тренеру находиться во время выступления рядом с любым спортсменом.

15 сентября появилась информация, что тренер и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев. Согласно заявленным правилам, нейтральные спортсмены на отборочный турнир могут заявить только одного тренера — в случае с Петросян это был именно Глейхенгауз.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему российские фигуристы поедут на Олимпиаду.