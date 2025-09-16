В Госдуме рассказали, заслужил ли Овечкин многомиллиардные доходы от рекламы

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слухи о многомиллиардных доходах от рекламы хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, заявив, что он заслужил эти деньги, передает «ВсеПроСпорт».

«Скорее всего, это гипотетические предположения. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?» — сказала Журова, назвав Овечкина спортсменом номер один в России.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам минувшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина стало 897 шайб в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее тренера Овечкина отстранили от работы.