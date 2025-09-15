На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Федерации керлинга России выступили против запрета иностранной музыки на турнирах

Свищев выступил против запрета иностранной музыки на российских турнирах
Евгений Одиноков/РИА Новости

В России не стоит запрещать включать зарубежную музыку на спортивных мероприятиях и «мести» всех иностранных исполнителей «под одну гребенку». Об этом 360.ru заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что хорошие моменты есть не только в отечественной музыке.

«В моем понимании в зарубежной музыке тоже есть много хорошего. Мы знаем с вами величайших мировых композиторов из прошлого, и современных, и исполнителей и группы», — сказал Свищев.

По его мнению, вместо запрета стоит уделить внимание развитию отечественной музыки и наведению порядка в этой сфере, потому что в России есть и негативные примеры музыки».

15 сентября депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ. Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча. По его мнению, такое положение дел ведет к популяризации зарубежных песен и авторов, большинство из которых не поддержали СВО в 2022 году и отменили выступления в России.

