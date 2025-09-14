«Балтика» и «Зенит» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ

«Балтика» и «Зенит» не смогли забить в матче 8-го тура РПЛ

Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Балтийцы в девятом туре встретятся с «Ростовом» дома. Игра пройдет 21 сентября, стартовый свистоу прозвучит в 17:00 мск.

