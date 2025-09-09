На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французские клубы хотят подписать игрока московского медийного клуба

Legalbet: клубы из Франции хотят подписать Жабборова из «Амкала»
Телеграм-канал «АМКАЛ»

Несколько клубов из Франции заинтересованы в приобретении узбекского полузащитника Шахриера Жабборова, выступающего за московский медийный футбольный клуб «Амкал», сообщает Legalbet. Речь идет о командах второго по значимости национального дивизиона – Лиги 2.

Препятствием для подписания контракта является действующая четырехлетняя дисквалификация за допинг, вынесенная игроку Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) 17 апреля 2023 года. Футболист подавал апелляцию, пытаясь сократить срок отстранения, однако решение осталось в силе.

Жабборов выиграл чемпионат Узбекистана с ташкентским «Пахтакором», а затем и Кубок Азии U-20 в составе молодежной сборной своей страны, однако был дисквалифицирован из-за сданной после четвертьфинала против Австралии положительной допинг-пробы на оксадролон.

В медийном футболе Жабборов начал выступления за команду Unwanted Boys из Узбекистана, с которой дошел до четвертьфинала медийного чемпионата мира, организованного лигой Жерара Пике, забив пять мячей и совершив больше всех успешных обводок. В итоге Жабборов перешел в «Амкал», в составе которого отметился 5+2 в 14-ти встречах и выиграл Кубок Медийной футбольного лиги.

Ранее Роналду подружился с мальчиком из Армении.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
