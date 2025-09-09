В Турции продолжаются поиски пропавшего в Босфоре россиянина

Спасатели продолжили во вторник поиски пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила родственница пловца Алена Караман.

Следов спортсмена обнаружено не было.

«Да, поиски продолжаются, новостей пока нет», — сообщила Караман.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее в Турции оценили планы родственников Свечникова судиться с организаторами заплыва на Босфоре.