«Проходных чемпионов не бывает»: Махачев о новом сопернике в UFC

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев на пресс-конференции раскрыл, видит ли опасность в своем ближайшем сопернике — Джеке Делле Маддалене.

«Подготовка проходит хорошо. Только начали. На сборах только провели три недели. Опасность, конечно, есть. Если человек — чемпион в каком-то весе, особенно у нас в организации… Таких проходных не бывает. Так что подхожу с максимальной ответственностью к этому бою», — отметил он

Маддалена который владеет поясом UFC в полусреднем дивизионе. Австралиец завоевал титул 11 июня 2025 года, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом в главном бою турнира UFC 315.

Поединок между Махачевым и Маддаленой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

