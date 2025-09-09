Клуб, выступавший в РПЛ, признан банкротом

Подмосковный футбольный клуб «Химки» официально признан банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Организация фактически прекратила деятельность 18 июня. Она осталась должна игрокам, сотрудникам, стадиону, тренировочному центру в Новогорске и другим компаниям в сумме около 500 млн рублей. Кроме того, еще около 450 млн рублей составляет задолженность клуба перед налоговой.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

