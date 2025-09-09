На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новичок «Спартака» обратился к болельщикам

Новичок «Спартака» Джику записал обращение к болельщикам
Telegram-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Ганский защитник Александер Джику, перешедший в московский «Спартак» из «Фенербахче», обратился к поклонникам красно-белых. Его слова приводит пресс-служба 10-кратных чемпионов России.

«Привет, болельщики! Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу», — сказал игрок.

31-летний футболист подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два года. Ранее он выступал за «Фенербахче». Ганец провел за команду 75 матчей во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6,5 млн.

Об интересе красно-белых к ганскому защитнику сообщалось еще несколько недель назад. Трансфер должен был уже состояться: клуб исключил игрока из заявки на Лигу Европы. Однако в последний момент переход заблокировал президент «Фенербахче» Али Коч. Местные СМИ сообщали, что на такое решение могло повлиять стороннее мнение. Тем не менее, в итоге Коч отпустил футболиста.

Ранее «Спартак» не заметил лидера чемпионата Белоруссии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
