Новичок «Спартака» обратился к болельщикам

Ганский защитник Александер Джику, перешедший в московский «Спартак» из «Фенербахче», обратился к поклонникам красно-белых. Его слова приводит пресс-служба 10-кратных чемпионов России.

«Привет, болельщики! Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу», — сказал игрок.

31-летний футболист подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два года. Ранее он выступал за «Фенербахче». Ганец провел за команду 75 матчей во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6,5 млн.

Об интересе красно-белых к ганскому защитнику сообщалось еще несколько недель назад. Трансфер должен был уже состояться: клуб исключил игрока из заявки на Лигу Европы. Однако в последний момент переход заблокировал президент «Фенербахче» Али Коч. Местные СМИ сообщали, что на такое решение могло повлиять стороннее мнение. Тем не менее, в итоге Коч отпустил футболиста.

