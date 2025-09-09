На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Раздали лещей»: охранники побили фаната за попытку сделать селфи с Роналду

Охранники побили болельщика за попытку сделать селфи с Роналду
true
true
true
close
Pedro Nunes/Reuters

Фанат Семен Смольков рассказал, что его с другом избили охранники после того, как он попытался сфотографироваться со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sport24.

Инцидент произошел в Ереване перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 между сборной Армении и Португалии. Болельщик подбежал к Роналду и попытался сделать селфи, но футболист грубо оттолкнул его. После этого на Смолькова набросилась охрана.

«На видео видно, как за нами побежали охранники. Я споткнулся, пока убегал от них, они быстро выхватили меня и моего друга и завели в какую-то подсобку. [Что там было?] Раздали лещей, что еще? Мы неплохо так пропустили, ха-ха! Крыли матом, кричали, что из-за нас их могут уволить», — рассказал фанат.

Он признался, что опасался худшего. По его словам, он готовился, что его серьезно побьют, однако в итоге Смольков с товарищем «отделались пощечинами. Также он опасался, что охрана разобьет его телефон, но этого не случилось.

«Дальше они вывели нас через черный ход и сказали, чтобы больше нас здесь не видели», — заключил фанат.

Португалия разгромила Армению со счетом 5:0. Роналду оформил дубль, забив 941-й и 942-й мячи в карьере.

Ранее Роналду подружился с мальчиком из Армении.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами