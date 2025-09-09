На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА купит еще одного бразильца

ЦСКА купит 18-летнего бразильского футболиста Кармо
Miguel Schincariol/Getty Images

Полузащитник бразильского «Сан-Паулу» Энрике Кармо станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает издание Lance.

Армейцы предложили за 18-летнего вингера $6 млн, а также еще $1 млн – в виде бонусов. Соглашение будет рассчитано на три года. Ожидается, что уже сегодня футболист прибудет в Москву для подписания контракта.

Примечательно, что футболист не так давно продлил отношения с «Сан-Паулу» до 2028 года, при этом была установлена сумма отступных в размере €65 млн. Но платить такие деньги за покупку игрока без предварительных переговоров с клубом никто не был готов. В то же время «Сан-Паулу» устроило предложение красно-синих, поскольку финансовое положение клуба является тяжелым. «Трехцветные» погрязли в долгах на почти 1 млрд реалов, а дефицит бюджета составляет почти 300 млн реалов.

В текущем сезоне Кармо провел 13 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. В нынешнем составе ЦСКА он станет пятым бразильцем после Мойзеса, Жоао Виктора, Матеуса Алвеса и Алеррандро.

Ранее ЦСКА отказался отпускать футболиста в Турцию.

Футбол. Чемпионат России
