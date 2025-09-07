Форвард «Динамо» Тюкавин провел первый за полгода матч после тяжелой травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин впервые со 2 марта 2025 года вышел на футбольное поле, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, форвард появился в товарищеском матче «Динамо» с молодежной командой бело-голубых, которая завершилась победой основы — 2:1.

Тюкавин почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее сборную России призвали не расслабляться после победы над Катаром.