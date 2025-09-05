Обладатель Кубка России рассказал, как ужесточение лимита на легионеров скажется на болельщиках

Бывший футболист московского «Динамо» и «Ростова», обладатель Кубка России Виталий Дьяков в комментарии для Legalbet заявил, что из-за ужесточения лимита на легионеров болельщики не потеряют интерес к Российской премьер-лиге.

«Люди не потеряют интерес к РПЛ. Как были болельщики на стадионах, так и будут. Наша сборная же не участвует в международных турнирах, но люди смотрят ее товарищеские матчи, ходят на стадион. Это и к РПЛ относится», — заявил Дьяков.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал, что в 2028 году в чемпионате России по футболу можно будет иметь не больше десяти иностранных футболистов в заявке на матч, а на газоне одновременно смогут находиться не более пяти из них. В данный момент клубы Премьер-лиги могут выпускать разом восемь иностранных футболистов, а в заявке на матч их может быть на пять больше.

Российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований с весны 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине. В данный момент ведутся разговоры о возвращении российского футбола на международную арену, но официальных изменений не происходит.

Ранее пчелы прервали футбольный матч в Танзании.