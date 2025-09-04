На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Журова об участии России в Олимпиаде — готовиться надо сейчас

Депутат Журова: российские спортсмены должны подготовиться к Олимпиаде-2028
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр спорта Михаил Дегтярев на полях ВЭФ заявил, что российская сборная готовится принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе. Зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова пояснила «Газете.Ru» — спортсмены не должны расслабляться.

«Министр абсолютно правильно сказал: надо быть готовыми. Мы готовимся к Олимпиаде с учетом климатических моментов, каких-то нюансов спортивных объектов. Надо уже анализировать все [условия]. [Дегтярев] имел ввиду, чтобы спортсмены не расслаблялись. Олимпийский цикл построен из четырех лет. Первый год смотрят уровень спортсмена: по объемам и другим моментам — распределяют нагрузку. Кто заточен на Олимпийские игры – они подводят спортивную форму», — сказала она.

Журова оценила выбор площадки для проведения Олимпийских игр.

«Нормальная локация, [Лос-Анджелес] — хороший город. Там уже была Олимпиада. Везде, где бы то ни была Олимпиада, надо учитывать условия перемены времени. К ней тоже надо готовиться и тренироваться — определенные моменты отрабатывать. Где-то утром, где-то вечером может быть старт, и все равно привыкать ко времени. Умный тренер, умный спортсмен учитывают все и заранее», — сказала она.

На полях Восточного экономического форума министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что сборная готовится принять участие в Олимпиаде-2028. Для отбора спортсменов на Игры будет проведена вторая летняя Спартакиада, рассказал министр. Летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. В 1984 году в американском городе уже проходили игры.

Ранее Губерниев предположил, что Валиева еще может съездить на Олимпийские игры.

