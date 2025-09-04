На его месте хочет оказаться каждый: Неймар получил в наследство $1 млрд

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анонимный бизнесмен завещал Неймару около $1 млрд
true
true
true
close
Личный архив Неймара

Бразильский бизнесмен оставил в наследство нападающему «Сантоса» Неймару активы на общую сумму около $1 млн. Об этом сообщает портал Terra.

Личность покровителя футболиста не раскрывается. Впрочем, издание поясняет, с чем связан столь щедрый дар. Мужчина пояснил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а, кроме того, чувствует себя обиженным обществом. Неймаром же он восхищается, отождествляет себя с ним и считает его бескорыстным человеком.

Игроку достанется недвижимость, инвестиции и акции компаний. Стоит при этом заметить, что сам он не осведомлен о нежданном наследстве. По крайней мере, его представитель заявил, что официальной информации о завещании не поступало. Состояние Неймара, к слову, уже превышает $1 млрд.

Уточнется, что документ был составлен в июне 2023 года. Он был заверен в присутствии двоих свидетелей и помощника нотариуса.

Неймар вернулся в «Сантос», воспитанником которого является, минувшей зимой. Прежде он выступал за саудовский «Аль-Хиляль», но контракт с ним был расторгнут. Бразильский клуб летом продлил соглашение с нападающим до конца 2025 года. По окончании срока действия оно вновь может быть пролонгировано.

Ранее «Спартак» продал защитника клубу Неймара.

