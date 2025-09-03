«Не хотят негатива»: в Госдуме объяснили, почему «ПСЖ» избегает упоминания Сафонова

Журова о неупоминании Сафонова в публикации «ПСЖ»: не хотят лишнего хайпа

Французский «ПСЖ» не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в списке игроков, вызванных в национальные сборные, чтобы избежать негативных реакций. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Они просто не хотят лишнего негатива. Преследуют свои интересы, а скандал им не нужен. Они обижают (Сафонова), но в то же время хотят обезопасить себя от лишнего хайпа, который на них пошел бы, особенно со стороны Украины», - сказала Журова.

«ПСЖ» указал украинского защитника Илью Забарного, а также грузина Хвичу Кварацхелию и еще 14 игроков команды, которые отправились в расположение национальных сборных.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

