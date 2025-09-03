На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не хотят негатива»: в Госдуме объяснили, почему «ПСЖ» избегает упоминания Сафонова

Журова о неупоминании Сафонова в публикации «ПСЖ»: не хотят лишнего хайпа
true
true
true
close
Stephane Mahe/Reuters

Французский «ПСЖ» не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в списке игроков, вызванных в национальные сборные, чтобы избежать негативных реакций. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Они просто не хотят лишнего негатива. Преследуют свои интересы, а скандал им не нужен. Они обижают (Сафонова), но в то же время хотят обезопасить себя от лишнего хайпа, который на них пошел бы, особенно со стороны Украины», - сказала Журова.

«ПСЖ» указал украинского защитника Илью Забарного, а также грузина Хвичу Кварацхелию и еще 14 игроков команды, которые отправились в расположение национальных сборных.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

Ранее Сафонов двумя словами ответил на вопрос про украинца Забарного.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами