«Это не команда, просто фамилии»: комментатор «Матч ТВ» о «Зените»

Комментатор Генич о «Зените»: у Семака головная боль, как угадать с составом

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что не видит командной слаженности и игры у петербургского «Зенита».

«Пока «Зенит» – это фамилии. Это не команда, это просто фамилии. Вот мы смотрим на состав и восторгаемся. Вау, вот это перечень игроков, а тут у Семака головная боль, как угадать со стартовым составом», — отметил он.

30 августа «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва Дуглас Сантос открыл счет. На 72-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее экс-глава «Зенита» Александр Медведев объяснил решение покинуть эту должность.