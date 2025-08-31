На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал только одну победу в пяти последних матчах

«Шанхай Шэньхуа» с тренером Слуцким проиграл в 23-м туре китайской Суперлиги
true
true
true
close
Zhang Haohao/VCG/Visual China Gr/Global Look Press

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче 23-го тура китайской Суперлиге.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ухань Спортс Центр», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Александру Тудорие.

В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение. При этом подопечные Слуцкого идут на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 49 очков и всего один балл уступая лидеру — «Чэнду Цяньбао». Команда «Ухань Фри Таунс» после победы в 23-м туре расположилась на 11-й строчке таблицы, имея в активе 24 балла.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее футболист «Сочи» Осипов заявил, что его команда заслужила ничью а игре со «Спартаком».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами