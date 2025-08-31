На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разбившаяся в Павловске женщина забралась на трубу, чтобы сделать фото

Павловская труба 88 метров/VK

Разбившаяся 45-летняя женщина после удачного роупджампинга решила подняться на трубу, чтобы сделать фото, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Женщина отказалась от страховки, поскользнулась и рухнула вниз. Инцидент произошел на следующий день после дня рождения женщины. В Павловск она поехала со своим 22-летним сыном. Прокуратура занимается проверкой всех обстоятельств инцидента.

Роупджампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских верёвок и снаряжения. Во время прыжка опытные спортсмены выполняют акробатические трюки и элементы.

Ранее гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг в возрасте 47 лет погиб при попытке установить новый рекорд скорости для Великобритании.

Трагедия произошла на заброшенном аэродроме Эльвингтон. Машина экстремала вышла из-под контроля на большой скорости в конце маршрута.

Ранее стали известны подробности гибели француза при попытке проникнуть на Байконур.

