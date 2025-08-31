На видео попало задержание около 20 футболистов в Самарской области

Силовики задержали около 20 футболистов-любителей в Самарской области

Силовики задержали в Самарской области около 20 футболистов-любителей из команды Team Young, сообщает Mash на спорте.

Причиной задержания стало то, что футболисты постоянно нападали на соперников и зрителей и оскорбляли всех по национальному признаку. Большинство футболистов оказались нелегальными мигрантами. Помогали спортсменам болельщики-земляки. Они приходили на матчи Team Young и участвовали в конфликтах.

Во время задержания были выявлены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.

19 июля тысячи польских футбольных фанатов со всей страны приехали на митинг против миграции в Варшаве. На улицы города вышли болельщики «Легии», «Руха», «Леха» и других клубов. Протестующие болельщики провоцировали драки, использовали пиротехнику, взрывали петарды и скандировали оскорбительные лозунги.

Сотрудники правоохранительных органов старались избежать действий насильственного характера, выставляли кордоны и старались разделить протестующих живым щитом.

