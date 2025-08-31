На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало задержание около 20 футболистов в Самарской области

Силовики задержали около 20 футболистов-любителей в Самарской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash на спорте»

Силовики задержали в Самарской области около 20 футболистов-любителей из команды Team Young, сообщает Mash на спорте.

Причиной задержания стало то, что футболисты постоянно нападали на соперников и зрителей и оскорбляли всех по национальному признаку. Большинство футболистов оказались нелегальными мигрантами. Помогали спортсменам болельщики-земляки. Они приходили на матчи Team Young и участвовали в конфликтах.

Во время задержания были выявлены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.

19 июля тысячи польских футбольных фанатов со всей страны приехали на митинг против миграции в Варшаве. На улицы города вышли болельщики «Легии», «Руха», «Леха» и других клубов. Протестующие болельщики провоцировали драки, использовали пиротехнику, взрывали петарды и скандировали оскорбительные лозунги.

На улицы города вышли болельщики «Легии», «Руха», «Леха» и других клубов. Указано, что протестующие болельщики провоцируют драки, используют пиротехнику, взрывают петарды и скандируют оскорбительные лозунги.

Сотрудники правоохранительных органов старались избежать действий насильственного характера, выставляли кордоны и старались разделить протестующих живым щитом.

Ранее сообщалось о том, что Конору Макгрегору грозит семь лет тюрьмы за разжигание ненависти.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами