Виктория Боня об альпинистке Наговициной: мне не удалось оплатить вертолет для спасения

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что она пыталась организовать спасение альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на высоте 7000 метров на пике Победы.

Боня отметила, что ей не удалось оплатить спасательный вертолет по непонятным причинам.

,

«Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров… вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя», — отметила Боня.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

