Виктория Боня об альпинистке Наговициной: мне не удалось оплатить вертолет для спасения

Виктория Боня: мне не удалось оплатить вертолет для спасения Наговициной
Telegram-канал «Виктория Боня»

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что она пыталась организовать спасение альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на высоте 7000 метров на пике Победы.

Боня отметила, что ей не удалось оплатить спасательный вертолет по непонятным причинам.
«Почему мы должны верить тепловизору, который за тысячу километров… вот такую увидел оранжевую точку, не обнаружил жизни. Нет, так нельзя», — отметила Боня.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

Ранее альпинист рассказал о состоянии Наговициной на пике Победы.

