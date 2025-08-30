На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на борьбу за чемпионство в РПЛ

Булыкин: «Спартак» и «Зенит» выходят из кризиса
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных иностранных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» отметил прогресс московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», которые после неудачного старта сезона прибавили в игре и результатах.

«Потихонечку выходят из кризиса. Благо, турнирная таблица еще не сформировалась, все в нескольких очках друг от друга. Пара побед, и ты наверху. Поэтому, конечно же, самое главное сейчас – переломить неудачный старт. Начать хорошо играть и выигрывать, чтобы догнать лидирующую группу и дальше уже биться за чемпионство», — считает Булыкин.

После шести туров чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» занимает шестое место, имея в активе девять набранных баллов, «Спартак» располагается на восьмой позиции с восемью очками. Обе команды выиграли в своих матчах последнего тура. В седьмом туре «Зенит» примет занимающий предпоследнюю строчку турнирной таблицы «Пари НН», а «Спартак» на своем поле сыграет с главным аутсайдером турнира «Сочи».

Ранее появилась информация, что звезда «Зенита» хочет вернуться домой спустя месяц после перехода.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
