Некоторые европейские клубы не хотят играть с Израилем

Ряд клубов выяснял в УЕФА, можно ли избежать матчей с израильскими командами

Несколько клубов пытались выяснить в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), можно ли избежать поединках на еврокубковых турнирах против израильских команд. Об этом сообщает The Times.

По информации СМИ, среди футбольных лидеров растет беспокойство по поводу растущего давления вокруг участия израильских команд в европейских клубных и национальных соревнованиях из-за войны в секторе Газа.

Источники в УЕФА проинформировали, что в организацию пока не поступало официальных запросов об отмене подобных матчей, а политика УЕФА не позволит на такое пойти.

В сезоне-2025/25 на групповом этапе Лиги Европы сыграет «Маккаби» из Тель-Авива. На групповом этапе команда сразится с загребским «Динамо», «Астон Виллой», «Лионом», ПАОКом, «Мидтъюлландом», «Болоньей», «Штутгартом» и «Фрайбургом».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) после начала СВО России на Украине отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

