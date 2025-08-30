18-летняя Андреева вылетела с US Open, сенсационно проиграв 139-й ракетке мира

18-летняя теннисистка Андреева проиграла 139-й ракетке мира на US Open

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В матче третьего круга россиянка сенсационно проиграла 139-й ракетке мира — представительнице США Тэйлор Таунсенд. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:2.

Таунсенд сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. У Андреевой два эйса, пять двойных ошибок и два из трёх реализованных брейк-пойнта.

За выход в следующий раунд американская теннисистка сразится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

На Уимблдоне-2025 — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Ранее легенда тенниса назвала главную проблему российских игроков.