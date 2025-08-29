На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские власти контактируют с коллегами в Киргизии по ситуации с Наговициной

Песков: власти РФ в контакте с коллегами в Киргизии по ситуации с Наговициной
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские власти и спасатели находятся в контакте с киргизскими коллегами по ситуации вокруг альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на высоте 7000 метров на пике Победы. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что МЧС России контактирует с коллегами из Киргизии. Также Песков заявил, что киргизские спасатели предпринимали отчаянные усилия для спасения спортсменки.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа 2025 года. Она получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня. Россиянка застряла на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.

После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий.

Ранее в Госдуме рассказали, следует ли запретить альпинизм в России.

