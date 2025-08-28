«Тренеры не всегда рады пропаже на сессии»: чемпион России — об учебе в университете

Призер чемпионата России, многократный победитель первенств России по велоспорту, 19-летний гонщик команды «Марафон-Тула» Никита Быковский рассказал «Газете.Ru», как ему удается совмещать учебу в университете и профессиональный спорт.

«Самая большая проблема, которая может возникнуть при совмещении спорта и учебы, — это расстановка приоритетов: тренер хочет, чтобы ты постоянно присутствовал на занятиях и тренировках, а преподаватель — чтобы ты всегда ходил на пары.

Во время учебного процесса в институте приходится раньше всех приходить на тренировку — часов в 8 утра, — заниматься и потом бежать в институт. Затем поесть и идти на вторую тренировку в 17 часов», — рассказал Быковский.

Велогонщик отметил, что тренеры с пониманием относятся к тому, что иногда он вынужден пропускать занятия из-за экзаменов, хотя требований к нему не снижают.

«Чтобы побеждать и первоклассно выступать на соревнованиях, требуется много усердного труда. Если ты не готов расставлять приоритеты и чем-то жертвовать, то, к сожалению, вряд ли что-то получится. В моем случае приходится жертвовать свободным временем, лишним часом сна или встречами с друзьями. Тренеры не всегда рады моей пропаже на сессии, но относятся с уважением и терпением», — сказал Быковский.

Преподаватели в университете также идут навстречу чемпиону России.

«Приходится крутиться, сдавать сессию досрочно, договариваться с преподавателями либо брать направление, чтобы сдать сессию потом — после каких-то соревнований или сборов. Приходится иногда попотеть», — признался спортсмен.

