«А какая альтернатива?» Тренер «Пари НН» о подкупе судей после разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский не стал критиковать своих футболистов после разгромного поражения в выездном матче с московским «Спартаком» (0:4) в третьем туре группового этапа Кубка России. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В первом тайме от нас был лучший перформанс, выглядели лучше «Спартака» <…> Похвалил ребят за то, как они выполняли свои задачи. Я знал, куда я иду, и что не поменяю все за один месяц. Изначально сказал, что мне нужно усиление и время… А какая есть альтернатива, что я должен сказать ребятам? Давайте закопаемся в штрафной? Надеяться на бога? Или судей подкупить?» — подчеркнул он.

Также на послематчевой пресс-конференции Шпилевский отметил, что привык говорить правду, и не скрывает своего недовольства по поводу позднего приезда новичков в команду. При этом наставник нижегородцев подчеркнул, что никогда не будет сдаваться и искать план Б.

После трех матчей «Пари НН» с тремя набранными очками занимает третье место в группе С Кубка России.

Шпилевский, ранее никогда не работавший в российском футболе, возглавил нижегородскую команду перед стартом нынешнего сезона. В Российской премьер-лиге «Пари НН» также набрали лишь три очка после шести туров и находятся на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

