На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«А какая альтернатива?» Тренер «Пари НН» о подкупе судей после разгрома от «Спартака»

Тренер «Пари НН» Шпилевский доволен командой после поражения от «Спартака»
true
true
true
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский не стал критиковать своих футболистов после разгромного поражения в выездном матче с московским «Спартаком» (0:4) в третьем туре группового этапа Кубка России. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В первом тайме от нас был лучший перформанс, выглядели лучше «Спартака» <…> Похвалил ребят за то, как они выполняли свои задачи. Я знал, куда я иду, и что не поменяю все за один месяц. Изначально сказал, что мне нужно усиление и время… А какая есть альтернатива, что я должен сказать ребятам? Давайте закопаемся в штрафной? Надеяться на бога? Или судей подкупить?» — подчеркнул он.

Также на послематчевой пресс-конференции Шпилевский отметил, что привык говорить правду, и не скрывает своего недовольства по поводу позднего приезда новичков в команду. При этом наставник нижегородцев подчеркнул, что никогда не будет сдаваться и искать план Б.

После трех матчей «Пари НН» с тремя набранными очками занимает третье место в группе С Кубка России.

Шпилевский, ранее никогда не работавший в российском футболе, возглавил нижегородскую команду перед стартом нынешнего сезона. В Российской премьер-лиге «Пари НН» также набрали лишь три очка после шести туров и находятся на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче с восемью голами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами