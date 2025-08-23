«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Казанский «Рубин» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай, Иву, Йочич, Ходжа.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Жедсон, Угальде, Барко, Маркиньос, Умяров.

Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице, «Рубин» идет на четвертом месте, имея в активе десять баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее грозненский «Ахмат» вдевятером на выезде сыграл вничью с «Оренбургом».