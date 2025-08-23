В «Зените» отреагировали на информацию об уходе из команды бразильского футболиста

Председатель правления «Зенита» Медведев: Нино не уходит из команды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что футболист клуба Нино перейдет в бразильский »Васко да Гама», передает «Матч ТВ».

«В «Васко да Гама» переходит Роберт Ренан. Нино здесь ни при чем», — сказал Медведев.

Нино является победителем Кубка Либертадорес 2023 года в составе бразильского «Флуминенсе». В финале команда обыграла «Бока Хуниорс» со счетом 2:1. За «Зенит» Нино выступает с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Нино провел 3 матча.

После пяти туров РПЛ «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

Встреча московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках РПЛ в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо».

