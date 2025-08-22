На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодым российским бомбардирам «Зенита» и «Краснодара» предрекли хорошее будущее

Экс-футболист Деменко: у Шилова и Мукаилова большие перспективы
true
true
true
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар», высказался о перспективных молодых футболистов этих команд Вадиме Шилове и Казбеке Мукаилове, ярко проявивших себя за основы в кубковых матчах и отметившихся в них забитыми мячами.

«Мы прекрасно понимаем, что конкурировать с Кордобой Микаилову или же Шилову с основными игроками «Зенита» сложно. Если бы можно было использовать меньше легионеров, это еще один момент. В свое время так попали в команду Кержаков, Аршавин, вливались целым поколением. Но и у этих мальчиков есть хорошие перспективы. Другой вопрос, смогут ли они выдерживать эту конкуренцию на дистанции. Но ребята очень перспективные», — считает Деменко.

Шилов и Мукаилов являются лучшими бомбардирами Молодежной футбольной лиги. При этом Шилов вышел на замену и отметился голом за «Зенит» в кубковом матче против казанского «Рубина» (3:0), а Мукаилов появился в старте в игре на Кубок против «Динамо» (4:0) и оформил дубль.

Ранее в ЦСКА дали обещание по поводу Матвея Кисляка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами