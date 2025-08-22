Молодым российским бомбардирам «Зенита» и «Краснодара» предрекли хорошее будущее

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар», высказался о перспективных молодых футболистов этих команд Вадиме Шилове и Казбеке Мукаилове, ярко проявивших себя за основы в кубковых матчах и отметившихся в них забитыми мячами.

«Мы прекрасно понимаем, что конкурировать с Кордобой Микаилову или же Шилову с основными игроками «Зенита» сложно. Если бы можно было использовать меньше легионеров, это еще один момент. В свое время так попали в команду Кержаков, Аршавин, вливались целым поколением. Но и у этих мальчиков есть хорошие перспективы. Другой вопрос, смогут ли они выдерживать эту конкуренцию на дистанции. Но ребята очень перспективные», — считает Деменко.

Шилов и Мукаилов являются лучшими бомбардирами Молодежной футбольной лиги. При этом Шилов вышел на замену и отметился голом за «Зенит» в кубковом матче против казанского «Рубина» (3:0), а Мукаилов появился в старте в игре на Кубок против «Динамо» (4:0) и оформил дубль.

